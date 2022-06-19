Оккупанты открыли для себя второе новое направление за двое суток – Генштаб

Оккупанты понесли огромные потери за минувшие сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала российского вторжения оккупанты несут огромные потери. По состоянию на 115-й день войны на территории Украины погибло 33 600 российских солдат. За последние сутки оккупанты понесли огромные потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1468 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);

артиллерийских систем – 745 (+6);

РСЗО – 235 (+2);

средств ПВО – 98 (+0);

самолетов – 216 (+0);

вертолетов – 181 (+1);,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);

крылатых ракет – 130(+1);

кораблей /катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);

специальной техники – 55 (+0).

Ракетная атака на Киев потерпела неудачу! Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 19 июня: за последние сутки ликвидировано 250 оккупантов, сбита крылатая ракета и уничтожены вражеские танки, бронированные машины и артиллерийские системы – наибольшие потери у врага на Запорожском и Бахмутском направлениях.