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Окупанти відкрили для себе другий новий напрямок за дві доби – Генштаб

Наталія Магдик
19 червня, 11:25
За останню добу було ліквідовано 250 російських окупантів та десятки одиниць військової техніки

Окупанти зазнали величезних втрат за минулу добу / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку російського вторгнення окупанти зазнають величезних втрат. Станом на 115-й день війни на території України загинуло 33 600 російських солдатів. За останню добу окупанти зазнали величезних втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1468 (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4);
  • артилерійських систем – 745 (+6);
  • РСЗВ – 235 (+2);
  • засобів ППО – 98 (+0);
  • літаків – 216 (+0);
  • вертольотів – 181 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
  • крилатих ракет – 130(+1);
  • кораблів/катерів – 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10);
  • спеціальної техніки – 55(+0).

Ракетна атака на Київ зазнала невдачі! Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 19 червня: за останню добу ліквідовано 250 окупантів, збито крилату ракету та знищено ворожі танки, броньовані машини та артилерійські системи – найбільші втрати у ворога на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

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