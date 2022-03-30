Оккупанты перекрывают дороги и открывают стрельбу – как безопасно выехать из Херсона

Выехать из Херсона – это огромный риск. Оккупанты, установили блокпосты на дорогах. Фото: коллаж "Сегодня"

Эвакуироваться из временно оккупированного Херсона и области становится все более проблематично. Единственное направление, которое до недавнего времени было возможно – это выехать через Станислав и Александровку по направлению Николаева, а после него – в условно безопасные Одесскую и Винницкую области. Об этом "Сегодня" сообщили местные жители.

"Ситуация меняется с каждым днем и даже часом. Учитывая последние события с обстрелом Николаева, то, что вчера было безопасным, становиться опасным. Доехать из Херсона до Николаева – это огромный риск. Оккупанты, установили очень много блокпостов на дорогах. Они проверяют у людей документы и содержимое телефонов", – рассказали нам.

По словам херсонцев, раньше можно было пробраться по направлению до Кривого Рога, но для этого нужно проехать большое расстояние. Теперь это тоже небезопасно. Местные жители говорят, что российские оккупанты тщательно перекрывают дороги и в случае подозрений открывают стрельбу.

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"Выехать в сторону Николаева пытается очень мало людей. Все делается на свой страх и риск – можно попасть под обстрел", – добавляет наш собеседник.

Оккупанты разместились практически в каждом поселке. Они занимают школы, садики и больницы.

"Судя по тому, как они разговаривают на суржике, то можно предположить, что это выходцы из ОРДЛО или Крыма". – говорят нам.

Наиболее безопасный вариант выехать – это официальные гуманитарные коридоры, которые организовывают украинские власти. Но они существуют не больше суток, поскольку часто срываются российскими оккупантами.

В горсовете Херсона нам сообщили, что несмотря на попытки мэра организовать гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться по безопасному маршруту, достигнуть этого пока не удалось.

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"Поэтому те, кто хотят выехать, направляются, как правило, в направлении Николаева, а затем Одессы. Таковых людей не очень много, но они все же есть. О возможности безопасной эвакуации в частном порядке по другим маршрутам нам не известно", – рассказали "Сегодня" в мэрии.

Напомним, 12 марта в Херсоне произошло экстренное заседание областного совета. На нем было принято обращение о том, что "Херсонщина – это Украина", а никаких псевдореферендумов быть не может. Обращение было принято единогласно. Российские захватчики планировали проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированных российскими войсками городах жители провели митинги. В частности, жители Каховки и Херсона выступили за свободу от российской оккупации.