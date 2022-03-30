Окупанти перекривають дороги та відкривають стрілянину – як безпечно виїхати з Херсона

Виїхати з Херсона – це величезний ризик. Окупанти встановили блокпости на дорогах. Фото: колаж "Сьогодні"

Евакуюватися з тимчасово окупованого Херсона та області стає все більш проблематично. Єдиний напрямок, який донедавна був можливим, – це виїхати через Станіслав та Олександрівку у напрямку Миколаєва, а після нього – в умовно безпечні Одеську та Вінницьку області. Про це "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.

"Ситуація змінюється з кожним днем і навіть годиною. Зважаючи на останні події з обстрілом Миколаєва, те, що вчора було безпечним, стає небезпечним. Доїхати з Херсона до Миколаєва – це величезний ризик. Окупанти встановили дуже багато блокпостів на дорогах. Вони перевіряють у людей документи та вміст телефонів", – розповіли нам.

За словами херсонців, раніше можна було пробратися у напрямку Кривого Рогу, але для цього потрібно проїхати велику відстань. Тепер це також небезпечно. Місцеві жителі кажуть, що російські окупанти ретельно перекривають дороги і у разі підозри відкривають стрілянину.

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"Виїхати у бік Миколаєва намагається дуже мало людей. Все робиться на свій страх та ризик – можна потрапити під обстріл", – додає співрозмовник.

Окупанти розмістилися майже в кожному селищі. Вони займають школи, садки та лікарні.

"Судячи з того, як вони розмовляють суржиком, то можна припустити, що це вихідці з ОРДЛО або Криму",– кажуть нам.

Найбезпечніший варіант виїхати – це офіційні гуманітарні коридори, які організовує українська влада. Але вони існують не більше доби, оскільки часто зриваються російськими окупантами.

У міськраді Херсона нам повідомили, що попри спроби мера організувати гуманітарний коридор для охочих евакуюватися безпечним маршрутом, досягти цього поки не вдалося.

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"Тому ті, хто хочуть виїхати, прямують, як правило, у напрямку Миколаєва, а потім Одеси. Таких людей не дуже багато, але вони все ж таки є. Про можливість безпечної евакуації в приватному порядку за іншими маршрутами нам невідомо", – розповіли "Сьогодні" у мерії.

Нагадаємо, 12 березня у Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради. На ньому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення було прийнято одноголосно. Російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в окупованих російськими військами містах мешканці провели мітинги. Зокрема, жителі Каховки та Херсона виступили за свободу від російської окупації.