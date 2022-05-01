Оккупанты похитили депутата Новокаховского городского совета из собственного дома

Депутата Новокаховского городского совета похитили 19 апреля. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты похитили 19 апреля из собственного дома депутата Новокаховского городского совета.

Об этом сообщила в Facebook Каховская городская территориальная громада.

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"На основании обращений жителей соседних громад и территорий на официальной странице Каховской городской территориальной громады будет публиковаться информация о преступных действиях оккупационных властей в отношении жителей этих общин. 19 апреля из собственного дома военными РФ был забран житель Новой Каховки, депутат Новокаховского городского совета, руководитель дачного села Протоковило Игорь Анатольевич (1989 г.р.)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Напомним, по состоянию на утро 29 апреля более 617 детей пострадали в Украине в результате агрессии Российской Федерации.

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