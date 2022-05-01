Окупанти викрали депутата Новокаховської міської ради з власного будинку

Депутата Новокаховської міської ради викрали 19 квітня. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти викрали 19 квітня з власного будинку депутата Новокаховської міської ради.

Про це повідомила в Facebook Каховська міська територіальна громада.

Реклама

"На підставі звернень мешканців сусідніх громад та територій на офіційній сторінці Каховської міської територіальної громади буде публікуватися інформація щодо злочинних дій окупаційної влади відносно жителів цих громад. 19 квітня з власного будинку військовими РФ було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковила Ігоря Анатолійовича (1989 р.н.)", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на даний час його місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо, станом на ранок 29 квітня більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок агресії Російської Федерації.

Реклама

Читайте також: