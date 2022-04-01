Оккупанты потеряли 17700 солдат, почти 2000 машин и 143 самолета – Минобороны Украины

Рашисты ежедневно теряют в Украине вертолеты и десятки машин / Коллаж "Сегодня"

Российская армия, вторгшаяся на украинскую территорию 23 февраля, оставила здесь уже убитыми почти 18 тысяч человек своего личного состава, а также ежедневно теряет десятками штук свою военную технику.

Об этом сообщает Минобороны Украины на своей странице в Фейсбуке, но традиционно молчит Минобороны России.

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"Успехи" оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 17700 человек,

танков ‒ 625 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,

артиллерийских систем – 316 ед,

РСЗО – 96 ед,

средства ПВО – 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники – 1220 ед,

корабли/катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.

Специальная техника – 24.

Пусковые установки ОТРК-4.

Обстановка на фронте

В оборонном ведомстве Украины уточняют, что данные могут быть неточными, поскольку их сбор осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Украине 37-й день войны с Россией. Оккупационные войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью, однако значительные вражеские формирования все остаются на нашей территории.

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Согласно телефонному перехвату СБУ, оккупанты самостоятельно уничтожают свою технику и выдают ее за "подбитую украинскую", чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине. Фото разбитой техники солдаты отправляют своим командирам для отчетности.