Оккупанты повторно обстреляли украинских пограничников в Черниговской области (фото)

Россия снова нанесла удар по украинским пограничникам. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты повторно обстреляли украинские пограничные позиции в Черниговской области.
Об этом сообщила в Facebook Государственная пограничная служба Украины.
Что произошло
"12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпущены с территории РФ после обеда сегодня", – говорится в сообщении.
Как говорится, пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются.
Удар с "Точка-У"
В то же время оперативное командование "Север" в Facebook 14 апреля сообщило о том, что оккупанты продолжают обстреливать население Черниговской области из запрещенного вооружения.
"Захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен из тактического ракетного комплекса "Точка-У", – указали в командовании.
Напомним, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что маловероятно, что Россия может повторить наступление на Черниговскую область. Но если это произойдет, то украинские военные дадут отпор.