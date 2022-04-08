Оккупанты продвинулись на юг от захваченного Изюма – британская разведка

Оккупанты движутся в сторону Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пошли дальше захваченного Изюма Харьковской области. Они пошли в южном направлении от этого города, то есть, в сторону Донбасса.

Такие данные опубликовала разведка Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине.

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Кроме того, британские разведчики сообщили, что россияне продолжают обстреливать города на востоке и юге.

Тем временем на севере войска оккупантов уже полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Часть этих сил перебросят восток Украины для наступления на Донбассе.

"Многие из этих сил требуют значительного пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю", — говорится в тексте Минобороны.

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Ситуация по направлениям в Украине