Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева и штурмуют Верхнеторецкое – Генштаб

Украинские защитники отбивают атаки врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сдерживают продвижение российских оккупантов по направлениям Гуляйполя и Запорожья. В районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка продолжаются оборонные бои. На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурм оккупантов у Верхнеторецкого.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Волынском и Северском направлениях продолжаются оборонные операции и выполнение других задач в операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не было. Враг пытается прорвать оборону под Киевом с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

На юге украинские защитники сосредоточились на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. В определенных районах идет проведение стабилизационной операции и выполнение задач теробороны.

На Донецком и Луганском направлениях наши военные за сутки отбили 5 атак врага. ВСУ уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе.

Бойцы Воздушных Сил ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

Оккупанты применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

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