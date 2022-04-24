Оккупанты пытаются прорваться в Одессу – британская разведка

Оккупанты двигаются в сторону Одессы / Коллаж "Сегодня"
Российские силы, которые наступаю из Крыма, стремятся двигаться в сторону Одессы, а также враг пытается блокировать украинское побережье и наносить удары.
Об этом сообщает разведка Британии.
Что известно
Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев и двигаются на запад, в сторону Одессы. Однако оккупанты мало продвинулись в этом направлении за последнюю неделю.
Также военно-морские силы РФ продолжают блокировать украинское побережье и наносят ракетные удары по объектам на территории Украины.
"Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – говорится в сообщении.
Ракетный удар РФ по Одессе
В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами, которые произошли вчера, 23 апреля, погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрелов ранены 18 жителей города.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, пострадавших из-за обстрелов может быть больше.
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