Окупанти намагаються прорватися до Одеси – британська розвідка

Окупанти рухаються у бік Одеси / Колаж "Сьогодні"

Російські сили, які наступають з Криму, прагнуть рухатися у бік Одеси, а також ворог намагається блокувати українське узбережжя та завдавати ударів.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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Що відомо

Російські сили, що настають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв і рухаються на захід, у бік Одеси. Проте окупанти мало просунулися у цьому напрямі за останній тиждень.

Також військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та завдають ракетних ударів по об'єктах на території України.

"Блокада українського узбережжя, ймовірно, ускладнить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", – йдеться у повідомленні.

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Ракетний удар РФ по Одесі

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами, що сталися вчора, 23 квітня, загинули 8 людей, серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 жителів міста.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, постраждалих через обстріл може бути більше.

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