Оккупанты пытаются выйти на границу Херсонской области и устанавливают ЗРК на Донбассе – Генштаб ВСУ

Оккупанты РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и далее выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.

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В приграничных с Украиной районах Брянской области установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы наших войск.

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На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения наших войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

"В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", – говорится в сообщении.

На Таврическом и Южнобугском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

"На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов", – добавили в Генштабе.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в нашей обороне. В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям наших подразделений.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

"Несет враг значительные потери, особенно в артиллерии, и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены два танка, семнадцать артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и десять единиц автомобильной техники противника", – подытожили в Генштабе.

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