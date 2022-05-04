Оккупанты силой удерживают руководителей ЗАЭС в оккупированном Энергодаре

Захватчики не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской атомной электростанции. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

Об этом сообщил в Telegram "Энергоатом".

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Какая ситуация

В "Энергоатоме" заявили, что захватчики не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской атомной электростанции Юрия Чернийчука, который должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом" 4 мая.

"Но попасть на заседание не суждено. Господина Чернийчука задержали оккупанты на выезде из Энергодара. С блокпоста они увезли его на допрос к ФСБшникам, которые активно "работают" в захваченном городе", – говорится в сообщении.

В результате руководителям ЗАЭС было запрещено покидать город.

"Специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет рисков", – заявили в "Энергоатоме".

Напомним, в Украине разоблачили российских военных, пытавшихся захватить Южно-Украинскую АЭС. Также СБУ задержала бывшую помощницу террориста Захарченко.

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