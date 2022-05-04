Російські військові силоміць утримують керівників ЗАЕС в окупованому Енергодарі

Загарбники не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької атомної електростанції. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста навіть у службових справах.

Про це повідомив у Telegram "Енергоатом".

Реклама

Яка ситуація

В "Енергоатомі" заявили, що загарбники не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернійчука, який мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП "НАЕК "Енергоатом" 4 травня.

"Але потрапити на засідання не судилося. Пана Чернійчука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпоста вони відвезли його на допит до ФСБшників, які активно "працюють" у захопленому місті", – йдеться в повідомленні.

У результаті керівникам ЗАЕС було заборонено покидати місто.

"Фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках. І це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків", – заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, в Україні викрили російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС. Також СБУ затримала колишню помічницю терориста Захарченка.

Реклама

Читайте також: