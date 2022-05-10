Оккупанты снова обстреляли границу Украины в Черниговской области (фото)

Российская авиация снова обстреляла приграничную территорию Черниговской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Военные РФ вчера, 9 мая, обстреливали неуправляемыми ракетами пограничные территории Черниговской области.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

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"В частности, агрессоры совершили несколько пусков на глубину до полукилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области. Ракеты разорвались в лесистой местности и в поле и вызвали возгорание сухостоя, которое пограничники оперативно погасили и не дали огню распространиться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате указанных обстрелов жертв нет.

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