Окупанти знову обстріляли кордон України у Чернігівській області (фото)

Російська авіація знову обстріляла прикордонну територію Чернігівщини. Фото: колаж "Сьогодні"

Військові РФ вчора, 9 травня, обстрілювали некерованими ракетами прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє МВС України у Telegram.

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"Зокрема агресори здійснили кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області. Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі й викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вказаних обстрілів жертв немає.

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