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Оккупанты снова обстреляли Славянск, могли применить запрещенное оружие – мэр

Павел Чернышук
22 апреля, 10:14
Вадим Лях рассказал о ситуации в городе

Славянск подвергся обстрелам российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

Российские оккупанты обстреляли Славянск – вероятно, с использованием кассетных бомб.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

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Какова ситуация

"Ночь прошла тревожно, город подвергся обстрелам. Пострадало несколько районов. Ущерб сейчас уточняется. Предположительно, это были кассетные бомбы. К счастью, жертв удалось избежать. Поэтому настоятельная просьба – эвакуируйтесь!" – подчеркнул он.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская армия использует против мирного населения Украины неконвенционное – запрещенное международным гуманитарным правом – оружие.

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