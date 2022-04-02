Оккупанты стягивают силы в Белгород — Генштаб

Война РФ против Украины продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Закончились 37-е сутки войны России против Украины. РФ продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Агрессор наносит систематические ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов Украины. Подразделения врага с целью создания наступательных группировок продолжают перегруппировывать войска.

Из района Чернобыля до населенных пунктов, расположенных на территории Республики Беларусь, выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением в Белгородскую область.

По имеющейся информации, до железнодорожной станции Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

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На Волынском направлении изменений не произошло.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Наступательных действий не проводил, основные усилия сосредоточивал на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск на территорию Республики Беларусь. Осуществляет минирование районов местности и техники, которая не подлежит эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.

Оккупанты пытаются установить контроль над Мариуполем

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над Мариуполем в Донецкой области. С 31 марта людей из города не выпускают.

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По словам очевидцев, российские военные установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым.

"Лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь не что иное, как геноцид в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него", – уточнила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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