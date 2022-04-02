Окупанти стягують сили до Бєлгорода — Генштаб

Війна РФ проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Закінчилася 37-а доба війни Росії проти України. РФ продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої країни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Деталі

Агресор завдає систематичних ракетних та авіаційних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури і житлових кварталах населених пунктів України. Підрозділи ворога з метою створення наступальних угруповань продовжують перегруповувати війська.

З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території Республіки Білорусь, виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області.

За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

Реклама

На Волинському напрямку змін не відбулося.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію Республіки Білорусь. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.

Окупанти намагаються встановити контроль над Маріуполем

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем Донецькій області. З 31 березня людей із міста не випускають.

Реклама

За словами очевидців, російські військові встановили термін 5-7 днів, коли місто залишатиметься закритим.

"Позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя не що інше, як геноцид відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", – уточнила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Читайте також