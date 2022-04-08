Оккупанты убили 169 украинских детей, еще 306 – ранили

Из-за войны пострадали десятки детей / Коллаж "Сегодня"

С начала войны РФ против Украины российские военные убили 169 детей, еще более 306 несовершеннолетних украинцев получили ранения. Однако количество жертв может быть еще большим, ведь подсчитать всех невозможно из-за оккупации и боевых действий.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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В Буче Киевской области в месте массового захоронения мирных жителей среди тел взрослых нашли и погибшую 15-летнюю девочку. 7 апреля в Днепропетровской области военные РФ обстреляли лодку с 14 людьми – погиб один ребенок, еще двое детей получили ранения. Пострадавшим было 4 и 16 лет.

Также 6 и 7 апреля из-за обстрелов Северодонецка в Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

Больше всего детей пострадало в таких областях:

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Киевской – 88 (в столице – 16);

Донецкой – 81;

Харьковской – 75;

Черниговской – 50;

Николаевской – 40;

Луганской – 35;

Херсонской – 29;

Запорожской – 22.

В результате постоянных бомбардировок в Украине повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Издевательства оккупантов над детьми

После того, как российские военные покидают украинские города, всплывают жуткие подробности их преступлений. В частности, появились данные, что оккупанты насилуют детей или же их родителей прямо у них на глазах, издеваются над несовершеннолетними и убивают их. Наводим только часть новостей за последнее время: