Оккупанты убили 169 украинских детей, еще 306 – ранили

Из-за войны пострадали десятки детей / Коллаж "Сегодня"
С начала войны РФ против Украины российские военные убили 169 детей, еще более 306 несовершеннолетних украинцев получили ранения. Однако количество жертв может быть еще большим, ведь подсчитать всех невозможно из-за оккупации и боевых действий.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В Буче Киевской области в месте массового захоронения мирных жителей среди тел взрослых нашли и погибшую 15-летнюю девочку. 7 апреля в Днепропетровской области военные РФ обстреляли лодку с 14 людьми – погиб один ребенок, еще двое детей получили ранения. Пострадавшим было 4 и 16 лет.
Также 6 и 7 апреля из-за обстрелов Северодонецка в Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.
Больше всего детей пострадало в таких областях:
- Киевской – 88 (в столице – 16);
- Донецкой – 81;
- Харьковской – 75;
- Черниговской – 50;
- Николаевской – 40;
- Луганской – 35;
- Херсонской – 29;
- Запорожской – 22.
В результате постоянных бомбардировок в Украине повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.
Издевательства оккупантов над детьми
После того, как российские военные покидают украинские города, всплывают жуткие подробности их преступлений. В частности, появились данные, что оккупанты насилуют детей или же их родителей прямо у них на глазах, издеваются над несовершеннолетними и убивают их. Наводим только часть новостей за последнее время:
- ГУР Минобороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о замученных в Буче украинцах: "Можно себе только представить весь ужас, который откроется нам на освобожденных территориях. Массовые пытки, изнасилования женщин и детей, казни гражданских – это далеко не полный перечень зверств путинских "освободителей".
- Журналист Евгений Спирин рассказал, что в Буче на улицах находят тела жестоко убитых украинцев. У некоторых погибших детей связаны руки, а у девочек разорваны половые органы.
- Также в Сети рассказывали, как на глазах у детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали и говорили, чтобы они уважали россиян.