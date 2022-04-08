Окупанти вбили 169 українських дітей, ще 306 – поранили

Через війну постраждали десятки дітей / Колаж "Сьогодні"
З початку війни РФ проти України російські військові вбили 169 дітей, ще понад 306 неповнолітніх українців зазнали поранень. Проте кількість жертв може бути ще більшою, адже підрахувати всіх неможливо через окупацію та бойові дії.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
У Бучі на Київщині в місці масового поховання мирних жителів серед тіл дорослих знайшли і загиблу 15-річну дівчинку. 7 квітня на Дніпропетровщині військові РФ обстріляли човен з 14 людьми – загинула одна дитина, ще двоє дітей отримали поранення. Постраждалим було 4 та 16 років.
Також 6 та 7 квітня через обстріл Сєвєродонецька в Луганській області поранення отримали двоє неповнолітніх.
Найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Київській – 88 (у столиці – 16);
- Донецькій – 81;
- Харківській – 75;
- Чернігівській – 50;
- Миколаївській – 40;
- Луганській – 35;
- Херсонській – 29;
- Запорізькій – 22.
Внаслідок постійних бомбардувань в Україні пошкоджено 928 навчальних закладів. 84 із них зруйновані повністю.
Знущання окупантів над дітьми
Після того, як російські військові покидають українські міста, спливають страшні подробиці їхніх злочинів. Зокрема, з'явилися дані, що окупанти гвалтують дітей або їхніх батьків прямо в них на очах, знущаються з неповнолітніх і вбивають їх. Наводимо лише частину новин за останній час:
- ГУР Міноборони України повідомило у Facebook, що зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як щит для військової техніки.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про закатованих у Бучі українців: "Можна собі тільки уявити весь жах, який відкриється нам на звільнених територіях. Масові тортури, згвалтування жінок та дітей, страти цивільних – це далеко не повний перелік звірств путінських "визволителів" .
- Журналіст Євген Спірін розповів, що у Бучі на вулицях знаходять тіла жорстоко вбитих українців. У деяких загиблих дітей пов'язані руки, а у дівчат розірвані статеві органи.
- Також у Мережі розповідали, як на очах у дітей в Ірпені та Бучі окупанти розстрілювали батьків. Дітей ґвалтували і говорили, щоб вони шанували росіян.