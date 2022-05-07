Оккупанты ударили из "Градов" по жилым домам в Луганской области, погибли дети

В Луганской области оккупанты обстреляли жилые дома / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты 7 мая в Луганской области обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли двое детей, еще два ребенка и пожилая женщина получили тяжелые ранения.
Об этом сообщил в Facebook глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
"После обеда орки из "Градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения", – написал Гайдай.
По его словам, на месте до сих пор работают полицейские, жертв может быть больше.
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В Луганской области оккупанты прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежном – еды и воды там осталось на неделю, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты намеренно наносят удары по критической инфраструктуре и гуманитарным пунктам.
"У них, очевидно, есть какие-то корректировщики, из-за чего россияне бьют достаточно прицельно по зерновым складам, зернохранилищам, больницам, штабам гуманитарной помощи, где людям раздают еду и медикаменты... Бьют и по критической инфраструктуре. Перебиты уже магистральные трубы газовые, перебиты электрические подстанции, то есть даже воду нельзя уже качать", – отметил Гайдай.