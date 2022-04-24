Оккупанты ударили из тяжелого оружия по Запорожской области, есть раненые

Войска РФ штурмуют Запорожскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область. Активные бои идут в районе города Гуляйполе.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Запорожского края Руслан Ткачук.

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По его словам, оккупанты стреляют по региону с помощью самолета Су-24, танка, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Больше всего страдают такие направления:

Гуляйпольское

Новоданиловка

Каменское

Григоровка

Времевка

Малая Токмачка

Малиновка

Павловка

Малые Щербаки

Темировка

Железнодорожное

Орехов

Гуляйполе

Новополь

Полтавка

Новоандреевка

Кроме того, войска РФ обстреляли Васильевку из РСЗО "Ураган". Одна ракета попала в жилой дом и разрушила его. Обстрелы вели со стороны села Бурчак, которое сейчас находится под временной оккупацией России.

В селе Каменское Васильевского района во время российских артиллерийских обстрелов получили тяжелые ранения мужчины 1971 и 1978 годов рождения и ребенок 2005 года рождения.

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В Орехове во время вражеских ракетных обстрелов разрушен магазин.

В селе Новопавловцы Пологовского района в результате артобстрела разрушен частный дом.

В селе Малая Токмачка Пологовского района в результате артобстрела разрушено здание, а также повреждены трактор, культиватор и автоприцеп.

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Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 20 оккупантов и ранили 35 человек личного состава, а также уничтожили танк, 6 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами

В Запорожской области остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Кроме того, зафиксировано применение оккупантами фосфорных боеприпасов.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram, в результате артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталева. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал.

"На Пологовском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня, пытаясь овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет, а защитники Украины наносят врагу потери", – говорится в сообщении.

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