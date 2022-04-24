Окупанти вдарили з важкої зброї по Запорізькій області, є поранені

Війська РФ штурмують Запорізьку область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область. Активні бої точаться в районі міста Гуляйполе.

Про це повідомив речник Сил оборони Запорізького краю Руслан Ткачук.

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За його словами, окупанти стріляють по регіону за допомогою літака Су-24, танка, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та великокаліберних кулеметів. Найбільше страждають такі напрямки:

Гуляйпільське

Новоданилівка

Кам'янське

Григорівка

Времівка

Мала Токмачка

Малинівка

Павлівка

Малі Щербаки

Темирівка

Залізничне

Оріхів

Гуляйполе

Новопіль

Полтавка

Новоандріївка

Крім того, війська РФ обстріляли Василівку з РСЗВ "Ураган". Одна ракета потрапила у житловий будинок і зруйнувала його. Обстріли вели з боку села Бурчак, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

У селі Кам'янське Василівського району під час російських артилерійських обстрілів отримали тяжкі поранення чоловіки 1971 та 1978 років народження та дитина 2005 року народження.

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В Оріхові під час ворожого ракетного обстрілу зруйновано магазин.

У селі Новопавлівці Пологівського району внаслідок артобстрілу зруйновано приватний будинок.

У селі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок артобстрілу зруйновано будівлю, а також пошкоджено трактор, культиватор та автопричеп.

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Крім того, минулої доби українські військові ліквідували 20 окупантів і поранили 35 осіб особового складу, а також знищили танк, 6 бойових броньованих машин та 4 одиниці автомобільної техніки.

Окупанти обстріляли Запорізьку область фосфорними боєприпасами

У Запорізькій області залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Крім того, зафіксовано застосування окупантами фосфорних боєприпасів.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram, у результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрустальова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

"На Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення з реактивних систем залпового вогню, намагаючись оволодіти окремими населеними пунктами, але успіху не має, а захисники України завдають ворогу втрат", – йдеться в повідомленні.

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