Оккупанты ударили по Днепропетровской области, есть погибший

Россияне обстреляли Днепропетровскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня
В течение суток, 17 апреля, в Днепропетровской области зафиксирован один вражеский обстрел. В результате погиб один человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
Обстрелы вели из Херсонской области по окрестностям Криворожского района.
"К сожалению, один человек погиб. Сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает. Держимся. Победа будет за нами", – написал Лукашук.
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Так, за прошедшие сутки, 17 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками погибли два человека (в Марьинке и Новополье). Еще четверо получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины. При этом точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
В Луганской области 17 апреля россияне обстреляли Золотое, где попали в многоэтажку: двое погибших, четверо ранены.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться. Он попросил украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.
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