Оккупанты ударили по Харьковской области, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли гражданских жителей Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население в Харьковской области. В результате ударов 25 апреля погибли три человека и еще три получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
От обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких сел рядом. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.
"Как следствие – погибли три мирных жителя, один человек ранен. Из-за дневных обстрелов двое раненых гражданских и в Золочевском районе", – сообщил Синегубов.
Он заверил, что за очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковской области россияне обязательно будут наказаны.
Обстрелы на Пасху
В результате обстрелов Харькова и области на Пасху погибли два человека. Еще не менее 14 получили ранения.
Так, в пасхальную ночь россияне нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки в Харькове. Были ранены три человека.
Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.
2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве.