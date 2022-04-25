Окупанти вдарили по Харківській області, є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли цивільних жителів Харківської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Харківської області. Внаслідок ударів 25 квітня загинуло троє людей та ще троє поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Від обстрілів окупантів постраждали жителі Дергачів та кількох ближніх сіл. Росіяни стріляють артилерією по вулицях, житлових будинках.

"Як наслідок – безневинно загинули троє мирних жителів, одна людина поранена. Через денні обстріли двоє поранених цивільних і в Золочівському районі", – повідомив Синєгубов.

Він запевнив, що за ці воєнні злочини проти мирного населення Харківщини російські окупанти обов‘язково будуть покарані.

Обстріли на Великдень

Внаслідок обстрілів Харкова та області на Великдень загинуло двоє людей. Ще щонайменше 14 отримали поранення.

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Зокрема, у великодню ніч росіяни завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки у Харкові. Було поранено трьох людей.

Вдень російські загарбники обстрілювали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, 11 поранених, серед них 11-річна дитина: Чугуїв – 6, Малинівка – 5, Золочів – 1.

Дві людини загинули – у Харкові та Чугуєві.

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