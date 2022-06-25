Оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть жертвы и раненые (видео)

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (слева), рассказал что оккупанты разбомбили СТО и мойку / Коллаж "Сегодня"
В результате ракетного удара армией России по Ровенской области, в городе Сарны есть погибшие и раненые. Трагические новости подтвердил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
В своем видеообращении Коваль сказал, что три человека погибли из-за удара оккупантов по Ровенской области, поскольку ракеты попали в СТО и мойку. Еще четверо людей с ранениями доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры. Это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое людей погибли. Четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди, поэтому работы продолжаются. На месте ГСЧС и представители всех силовых структур", – сообщил Виталий Коваль.
Обстановка
- Днем 25 июня стало известно, что российские оккупанты совершили очередную диверсию против ядерного объекта на территории Украины. На этот раз они обстреляли установку "Источник нейтронов" в Харькове.
- В ночь на 25 июня по территории нашей страны был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Минимум 10 ракет летели на Киев.
- В главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что ракеты были выпущены с территории Беларуси и назвали причину.
- Сутки назад, вечером 24 июня в это время начался массированный обстрел Харькова.
- Российские оккупанты в течение четверга, 23 июня, обстреливали Харьковскую область. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Харьковской ОВА.