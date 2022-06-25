Окупанти вдарили ракетами по Сарнах, є жертви та поранені (відео)

Окупанти розбомбили СТО та мийку / Колаж "Сьогодні"

В результаті ракетного удару армією Росії по Рівненській області в місті Сарни є загиблі та поранені. Трагічні новини підтвердив голова Рівненщини Віталій Коваль.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

У своєму відеозверненні Коваль сказав, що троє людей загинули через удар окупантів по Рівненській області, оскільки ракети потрапили в СТО та мийку. Ще четверо людей із пораненнями доправлені до лікарень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

"Дві ракети поцілили в цивільні об'єкти інфраструктури. Це СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє людей загинули. Четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тож роботи продовжуються. На місці ДСНС та представники всіх силових структур", – повідомив Віталій Коваль.

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