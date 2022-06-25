Окупанти вдарили ракетами по Сарнах, є жертви та поранені (відео)

Окупанти розбомбили СТО та мийку / Колаж "Сьогодні"
В результаті ракетного удару армією Росії по Рівненській області в місті Сарни є загиблі та поранені. Трагічні новини підтвердив голова Рівненщини Віталій Коваль.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
У своєму відеозверненні Коваль сказав, що троє людей загинули через удар окупантів по Рівненській області, оскільки ракети потрапили в СТО та мийку. Ще четверо людей із пораненнями доправлені до лікарень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.
"Дві ракети поцілили в цивільні об'єкти інфраструктури. Це СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє людей загинули. Четверо постраждалих перебувають у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Під завалами ще можуть бути люди, тож роботи продовжуються. На місці ДСНС та представники всіх силових структур", – повідомив Віталій Коваль.
Обстановка
- Вдень 25 червня стало відомо, що російські окупанти здійснили чергову диверсію проти ядерного об'єкту на території України. Цього разу вони обстріляли установку "Джерело нейтронів" у Харкові.
- У ніч на 25 червня по території нашої країни було завдано масований ракетно-бомбовий удар. Щонайменше 10 ракет летіли на Київ.
- У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ракети були випущені з території Білорусі та назвали причину.
- Добу тому, ввечері 24 червня у цей час розпочався масований обстріл Харкова.
- Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область. В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА.