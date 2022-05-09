Оккупанты уничтожили несколько туристических объектов в Одесской области, есть пострадавшие

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оперативном командовании "Юг" заявили, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщил Одесский городской совет в Telegram.

Реклама

Удар по Одесской области

"Три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены пять зданий", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар был ликвидирован. Пострадали два человека, которые доставлены в больницу.

Кроме этого, продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

Реклама

Напомним, в Одессе из-за ракетного удара, нанесенного 7 мая, пострадали 252 квартиры. На территории много выбитого стекла и рам.

Читайте также: