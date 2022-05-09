Окупанти знищили кілька туристичних об'єктів на Одещині, є постраждалі

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одеській області. / Фото: Колаж: Сьогодні
В оперативному командуванні "Південь" заявили, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Одещині.
Про це повідомила Одеська міська рада в Telegram.
Удар по Одещині
"Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п'ять будівель", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пожежу було ліквідовано. Постраждали дві особи, які доставлені в лікарню.
Крім цього, триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку. На місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції.
Нагадаємо, в Одесі через ракетний удар, який було завдано 7 травня, постраждали 252 квартири. На території багато вибитого скла та рам.