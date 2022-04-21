Оккупанты уже хотят применить устаревшую советскую технику – разведка

Россия хочет восстановить свои боевые возможности. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия уже готовится применять устаревшую советскую военную технику, которая долгое время находилась на базах хранения.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

Реклама

Какая ситуация

В разведке заявили, что для восстановления боевых возможностей Вооруженные силы России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.

"Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – отметили в управлении.

По информации разведки, в течение апреля:

с арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ПО снято 18 САУ "Мста-С";

из 94 арсенала ГРАУ (Омск) – 28 САУ "Акация";

из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ПО осуществляется перемещение в базу хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";

из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл.) – 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

Также в н.п. Киевский (Московская обл.) зафиксировано перемещение эшелона в составе 6 РСЗО "Град"; 8 РСЗО "Ураган" и 7 ТОМ РСЗО "Ураган". По предварительным данным, техника снята с арсеналов Западного ПО.

Реклама

Напомним, Главное управление разведки также сообщило, что в армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Сотрудники ФСБ угрожают расправой над родственниками.

Читайте также: