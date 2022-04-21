Окупанти вже хочуть застосувати застарілу радянську техніку – розвідка

Росія має намір відновити свої бойові можливості / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку, яка тривалий час перебувала на базах зберігання.

Про це повідомило в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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Яка ситуація

У розвідці заявили, що для відновлення своїх бойових спроможностей Збройні сили Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка з 1970-х років перебувала на базах зберігання.

"Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст", – вказали в управлінні.

За інформацією розвідки, протягом квітня:

з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ "Мста-С";

з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ "Акація";

з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація", 20 САУ "Гвоздика";

зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У".

Також у н.п. Київський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі 6 РСЗВ "Град"; 8 РСЗВ "Ураган" та 7 ТЗМ РСЗВ "Ураган". За попередніми даними, техніка знята з арсеналів Західного ВО.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки також повідомило, що в армії РФ продовжується хвиля відмов від участі у війні проти України. Співробітники ФСБ погрожують розправою над родичами.

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