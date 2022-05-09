Оккупанты возобновили штурм "Азовстали" и готовятся к массированным обстрелам — сводка Генштаба

Россияне собираются усиливать обстрелы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Продолжаются семьдесят пятые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. Враг проводит наступательные действия на востоке нашего государства, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор между ними и оккупированным Крымом. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Подробности происходящего в Украине, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

Наибольшая активность кафиров наблюдается на Слобожанском да Донецком направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении обстановка неизменна. Враг держит на пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей Российской Федерации наряды пограничной службы федеральной службы безопасности. Также противник производит инженерно-фортификационное оборудование оборонных позиций вблизи государственной границы Украины.

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На Слобожанском направлении враг наступательных действий не проводил, ведет только оборону. Основные усилия продолжает сосредоточивать на том, чтобы не допустить продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск. Противник ведет воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления на Лиман и Северодонецк. Совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка, но успеха не имел. Отошел на ранее занятые позиции.

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На Лиманском направлении враг пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно вели боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск для дальнейших активных действий. Ожидается наращивание этой группировки за счет подразделений, выполнявших задания в районе города Мариуполь.

На Южнобужском да Таврическом направлениях противник проводит перегруппировку имеющихся подразделений с целью улучшения тактического положения своих войск. Наращивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Для недопущения опрокидывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления, их сковывание проводит демонстративные действия.

На Бессарабском в Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка осталась без изменений.

Продолжают обстреливать Украину

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и разведке.

Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный "режим тишины", враг возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь".

На временно захваченных территориях Украины продолжается проведение мер административно-полицейского режима. Оккупанты провели имитацию празднования так называемого дня победы для российских СМИ в некоторых захваченных населенных пунктах.

Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

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