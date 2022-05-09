Окупанти відновили штурм "Азовсталі" та готуються до масованих обстрілів — зведення Генштабу

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Триває сімдесят пʼята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Ворог проводить наступальні дії на сході нашої держави, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор між ними та окупованим Кримом. Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Подробиці того, що відбувається в Україні, розповіли у Генеральному штабі ВСУ.

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Ситуація по напрямках

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку обстановка незмінна. Ворог утримує на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей Російської Федерації наряди прикордонної служби федеральної служби безпеки. Також противник проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України.

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На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив, тільки веде оборону. Основні зусилля продовжує зосереджувати тому, щоб не допустити просування наших військ у напрямку державного кордону України.

На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого наступу на Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка, але успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції.

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На Лиманському напрямку ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно вели бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку противник намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ для подальших активних дій. Очікується нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ. Нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій. Для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, їх сковування, проводить демонстративні дії.

На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.

Продовжують обстрілювати Україну

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. В місті Маріуполь, попри оголошений "режим тиші", ворог відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь".

На тимчасово захоплених територіях України продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. окупанти провели імітацію святкування так званого "дня перемоги" для російських ЗМІ в деяких захоплених населених пунктах.

Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.

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