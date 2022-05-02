Оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев фурами для гумпомощи

Грузовики РФ привезли гуманитарку, а забрали тела жителей / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские военные привозят гуманитарную помощь, а затем на этих же грузовиках вывозят тела убитых жителей, которые до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов.

Об этом пишет пресс-служба Мариупольского городского совета.

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"Сначала привозят гуманитарку, а затем на этих же грузовиках вывозят трупы. Так выглядит оптимизация логистики по-русски. Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которые до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", – говорится в сообщении.

На фото один из таких грузовиков, который сначала привез гуманитарную помощь, а затем в него погрузили убитых мирных жителей города.

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Оккупанты хотят устроить фильтрацию украинцев

Российские военные устроили фильтрацию для эвакуированных жителей Мариуполя. Процедура будет проводиться в Мангуше по дороге на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Внимание. Фильтрация в Мангуше будет, но россияне обещают провести быстро", – сказал он.

Посадка в автобусы будет и в Бердянске, на Луначарском кольце. К колонне можно присоединиться на собственном авто.

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"По времени посадок по пунктам маршрута – время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать", – добавил он.

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