Окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців фурами для гумдопомоги

Вантажівки РФ привезли гуманітарку, а забрали тіла мешканців / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські військові привозять гуманітарну допомогу, а потім на цих же вантажівках вивозять тіла вбитих жителів, які досі дістають з-під завалів зруйнованих будинків.

Про це пише пресслужба Маріупольської міської ради.

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"Спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи. Така є оптимізація логістики по-російські. Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, які досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків", – йдеться у повідомленні.

На фото одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла гуманітарну допомогу, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.

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Окупанти хочуть влаштувати фільтрацію українців

Російські військові влаштували фільтрацію для евакуйованих мешканців Маріуполя. Процедура проводитиметься у Мангуші дорогою на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко", – сказав він.

Посадка в автобуси буде і в Бердянську, на Луначарському кільці. До колони можна приєднатись на власному авто.

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"За часом посадок за пунктами маршруту – час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначений. Розуміємо, але треба буде чекати", – додав він.

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