Оккупанты затеяли подготовку к наступлению! Музычук назвал опасные направления (видео)

Руслан Музычук заявил, что российские оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления. / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние несколько дней самая сложная ситуация на фронте на Лисичанском и Бахмутском направлении, а также в Харьковской области. В то же время на Славянском направлении российские оккупанты проводят попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук телеведущим "Украина 24" Виктории Малосветной и Виталию Прудиусу в эфире марафона "Єдині новини".

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Что известно

По его словам, целями врага остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Что касается города Лисичанск, к которому приковано большое внимание, то возле него действительно идут ожесточенные бои. Однако, к счастью, город не оцеплен и находится под контролем украинских войск", – рассказал Музычук.

Однако противник пытается создать благоприятные условия для наступления на южные области, в частности Николаевскую. Также частично в Харьковской области.

Кроме этого, он отметил, что большой угрозой для граждан остаются ракетные и артиллерийские обстрелы:

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"Это наши южные, а также северные области, в частности, пограничные пункты Сумской и Черниговской областей. Большая задача сейчас каждого украинца – это не игнорировать воздушную тревогу, потому что вопрос сохранения жизни от такой большой угрозы, как ракетные обстрелы, всегда актуален. Пусть это первый, второй или пятый месяц полномасштабного вторжения, однако эта угроза есть, и мы видим, что ее интенсивность увеличивается в некоторых городах и областях".

Ранее американский Институт исследования войны отмечал, что военные РФ в ближайшие дни могут установить контроль над территорией Луганской области. Также британская разведка заявила, что Россия может провести псевдореферендум за присоединение к оккупированному Херсону, чтобы попытаться легитимизировать контроль.