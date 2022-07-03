Окупанти затіяли підготовку до наступу! Музичук назвав небезпечні напрямки (відео)

Руслан Музичук заявив, що російські окупанти намагаються створити сприятливі умови для наступу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останні кілька днів найскладніша ситуація на фронті на Лисичанському та Бахмутському напрямку, а також на Харківщині. Водночас на Слов'янському напрямку російські окупанти проводять спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук телеведучим "Україна 24" Вікторії Малосвітній і Віталію Прудиусу в ефірі марафону "Єдині новини".

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Що відомо

За його словами, цілями ворога залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Щодо міста Лисичанськ, до якого прикута велика увага, то біля нього дійсно йдуть запеклі бої. Проте, на щастя, місто не оточене та перебуває під контролем українських військ", – розповів Музичук.

Однак противник намагається створити сприятливі умови для наступу на південні області, зокрема, Миколаївську. Також частково на Харківщину.

Крім цього, він зазначив, що великою загрозою для громадян залишаються ракетні та артилерійські обстріли:

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"Це наші південні, а також північні області, зокрема, прикордонні пункти Сумщини та Чернігівщини. Велика задача зараз кожного українця – це не ігнорувати повітряну тривогу, тому що питання збереження життя від такої великої загрози, як ракетні обстріли, завжди актуальне. Нехай це перший, другий чи п'ятий місяць повномасштабного вторгнення, проте ця загроза є, і ми бачимо, що її інтенсивність збільшується в деяких містах та областях".

Раніше американський Інститут дослідження війни зазначав, що військові РФ найближчими днями можуть встановити контроль над територією Луганської області. Також британська розвідка заявила, що Росія може провести псевдореферендум за приєднання до окупованого Херсону, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.