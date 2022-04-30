Окружение Путина может сорвать "референдум" в Херсонской области — Гармаш

Гармаш дал оценку переговорному процессу между Украиной и Россией/Фото: коллаж: "Сегодня"

Зеленский угрожает Путину. Переговорный процесс не дадут остановить соратники российского президента.

Об этом журналист Сергей Гармаш рассказал ведущим канала "Украина 24" Людмиле Добровольской и Максиму Сикоре в эфире национального телемарафона.

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Сергей Гармаш сыронизировал по поводу своих прежних прогнозов о вероятности полномасштабной войны в Украине, журналист давал на это 5%:

"Я не ошибся, у нас же нет полномасштабной войны. У нас есть "спецоперация" России. Просто она сначала зашла почему-то из Киева. Потом Путин увидел, что Гармаш был прав и не стоит идти на Украину, потому что ее всю не проглотишь. Поэтому он пошел на Донбасс, как я и говорил – что будет обострение на Донбассе. То есть я думаю, что я более объективно оценивал ситуацию, более реалистично, чем Путин, которому докладывали, что его ждут здесь, которому докладывали, что у нас нет армии".

Гармаш дал оценку переговорному процессу между Украиной и Россией. Журналист скептически относится к происходящему сейчас дипломатическому процессу:

"Я понимаю, что это именно дипломатический процесс, что интересы сторон в этом процессе меняются в соответствии с изменениями ситуации на фронте. Я думаю, что если изначально Украина была более заинтересована в этой дипломатии, чем Россия, то сейчас, пожалуй, Россия будет больше заинтересована в этой дипломатии, чем Украина".

Такая ситуация складывается, по мнению Гармаша, потому что российские военные ресурсы, прежде всего экономические, постепенно исчерпываются. В то время как украинские военные ресурсы, после американского ленд-лиза и Рамштайна, наоборот, будут увеличиваться.

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"Поэтому я думаю, когда наш президент говорит, что в случае проведения какого-то там "референдума" на Херсонщине мы можем уйти с переговоров, то это уже не просто слова — это угроза России. Может, эту угрозу еще не совсем воспринимает господин Путин, который, я не уверен, что и сейчас имеет объективную картину того, что происходит в этой войне. Но его окружение, думаю, более реалистично на эти события смотрит, на эту реальность. Я предполагаю даже то, что будут попытки саботировать его намерения проводить какие-то "референдумы" на Херсонщине", — отметил Гармаш.

Журналист выразил убеждение, что столкнувшиеся с реальностью в Украине россияне, в частности военные, находящиеся сейчас на той же Херсонщине, понимают, что им эти переговоры как раз могут и понадобиться. Это будет в тот момент, когда россиянам будет уже очень тяжело.

Зеленский посоветовал России не "играть в референдум"

Проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины не будет признано миром и только усложнит переговоры между двумя странами.

"Считаю, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную нашу территорию", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в оккупированных городах украинцы выходили на протесты против вооруженных российских оккупантов.

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"Это (псевдореферендум. – Ред.) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Мне кажется, что это осложнение любых переговоров", – отметил Зеленский.

По его словам, сейчас к России есть вопросы гуманитарного характера по разблокированию людей, также есть вопросы экономического характера по продовольственной безопасности и разблокированию морских путей.

"Много вопросов. Если хочется все это усложнять уже для всей Европы и мира, то можно продолжать играть в эти референдумы, которые не дадут никакого результата – ни текущего, ни исторического", – резюмировал глава государства.

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