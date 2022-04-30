Оточення Путіна може зірвати "референдум" на Херсонщині — Гармаш

Гармаш дав оцінку переговорному процесу між Україною і Росією/Фото: колаж: "Сьогодні"

Зеленський погрожує Путіну. Переговорний процес не дадуть зупинити соратники російського президента.

Про це журналіст Сергій Гармаш розповів ведучим каналу "Україна 24" Людмилі Добровольській і Максиму Сікорі в ефірі національного телемарафону.

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Сергій Гармаш зіронізував щодо своїх колишніх прогнозів про ймовірність повномасштабної війни в Україні, журналіст давав на це 5%:

"Я не помилився, в нас же немає повномасштабної війни. В нас є "спецоперація" Росії. Просто вона спочатку зайшла чомусь з Києва. Потім Путін побачив, що Гармаш був правий і не варто йти на Україну, тому що її всю не проковтнеш. Тому він пішов на Донбас, як я й казав – що буде загострення на Донбасі. Тобто я думаю, що я більш об'єктивно оцінював ситуацію, більш реалістично, ніж Путін, якому доповідали, що його чекають тут, якому доповідали, що в нас немає армії".

Наразі Гармаш дав оцінку переговорному процесу між Україною і Росією. Журналіст скептично ставиться до дипломатичного процесу, який зараз відбувається:

"Я розумію, що це саме дипломатичний процес, що інтереси сторін у цьому процесі змінюються відповідно до змін ситуації на фронті. Я думаю, що якщо спочатку Україна була більш зацікавлена в цій дипломатії, ніж Росія, то зараз, мабуть, Росія буде більш зацікавлена в цій дипломатії, ніж Україна".

Така ситуація складається, на думку Гармаша, через те, що російські воєнні ресурси, насамперед економічні, поступово вичерпуються. Тоді як українські воєнні ресурси, після американського ленд-лізу і Рамштайну, навпаки, збільшуватимуться.

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"Тому я думаю, коли наш президент каже, що у разі проведення якогось там "референдуму" на Херсонщині ми можемо піти з переговорів, то це вже не просто слова – це погроза Росії. Може, цю погрозу ще не зовсім сприймає пан Путін, який, я не впевнений, що і зараз має об'єктивну картину того, що відбувається в цій війні. Але його оточення, думаю, більш реалістично на ці події дивиться, на цю реальність. Я припускаю навіть те, що будуть спроби саботувати його наміри проводити якісь "референдуми" на Херсонщині", — зазначив Гармаш.

Журналіст висловив переконання, що росіяни, які зіткнулися з реальністю в Україні, зокрема військові, які перебувають зараз на тій же Херсонщині, розуміють, що їм ці переговори якраз можуть і знадобитися. Це буде в той момент, коли росіянам буде вже дуже важко.

Зеленський порадив Росії не "гратися в референдум"

Проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України не буде визнане світом і лише ускладнить переговори між двома країнами.

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"Вважаю, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу нашу територію", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в окупованих містах українці виходили на протести проти озброєних російських окупантів.

"Це (псевдореферендум. – Ред.) нічого не дасть, окрім того, що це ще одне ускладнення імовірних, вже хоч якихось імовірних перемовин України та Росії... Мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин", – зазначив Зеленський.

За його словами, нині до Росії є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей, також є питання економічного характеру щодо продовольчої безпеки та розблокування морських шляхів.

"Багато питань. Якщо хочеться все це ускладнювати вже для всієї Європи та світу, то можна продовжувати гратися в ці референдуми, які не дадуть жодного результату – ані поточного, ані історичного", – резюмував глава держави.

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