Опубликованы страшные кадры разрушенного оккупантами Мариупольского драмтеатра (видео)

CBS News показали видео разрушенного Мариупольского драматического театра. / Фото: BBC, Коллаж: Сегодня

Мариупольский городской совет показал новые страшные кадры разрушенного российскими оккупантами Мариупольского драматического театра.

Видео от CBS News городской совет опубликовал в Telegram.

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Обстрел драмтеатра

25 марта Мариупольский городской совет заявил, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Это подтвердил также и мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что деблокада Мариуполя военным путем пока невозможна, но на военном уровне делается все возможное, чтобы поддержать защитников города

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