Опубліковано страшні кадри зруйнованого окупантами Маріупольського драмтеатру (відео)

CBS News показали відео зруйнованого Маріупольського драматичного театру. / Фото: BBC, Колаж: Сьогодні

Маріупольська міська рада показала нові страшні кадри зруйнованого російськими окупантами Маріупольського драматичного театру.

Відео від CBS News міська рада опублікувала в Telegram.

Реклама

Обстріл драмтеатру

25 березня Маріупольська міська рада заявила, що в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Це підтвердив також і мер Маріуполя Вадим Бойченко 27 березня.

Реклама

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що деблокада Маріуполя військовим шляхом поки що неможлива, але на військовому рівні робиться все можливе, щоб підтримати захисників міста.

Читайте також: