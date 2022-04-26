От Мариуполя до Приднестровья. Подоляк назвал четыре главных тренда войны с Россией

Михаил Подоляк назвал главные тренды в войне с Россией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в политическом и военном пространстве сейчас есть четыре важнейших события. Важнейшей среди них, безусловно, необходимо освободить защитников Мариуполя.

Об этом Подоляк сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Второе самое важное – это то, что мы видим происходит на востоке страны с точки зрения расставления акцентов, кто есть кто в современном мире, в частности в военном мире. Понятно, что Украина свои акценты расставила уже очень четко".

Другим важным событием, по мнению Советника руководителя Офиса Президента, есть постоянные заявления Российской Федерации о том, что они не остановятся на Украине.

"Они говорят о Приднестровье, о приднестровском районе Молдовы. И это все должно подтолкнуть европейскую бюрократию к более быстрым решениям по оружию, которое нужно предоставлять Украине, по более эффективным санкциям против Российской Федерации".

Таким образом, объясняет Подоляк, эскалация со стороны Российской Федерации никуда не исчезает – это четвертое, что нужно учитывать сегодня. Здесь напрямую задействованы российские пропагандисты.

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"То есть их пропаганда, мне кажется, что ума в принципе там не было, то есть мы понимаем, что такого типа пропаганда она не на уме строится, а на таких зверских инстинктах. Но сегодня видим, что там дно еще можно найти. К нему еще надо идти. И я считаю, что все эти очень "замечательные люди", пропагандисты русские, они еще это дно не нащупали. Думаю, мы еще увидим немного странные истории в их исполнении".

Вот эти четыре тренда, подытоживает Подоляк, точно показывают, что пока, к сожалению, мы не можем довести Россию до какой-либо сознания.

"То есть она все еще не понимает, что в мире на нее смотрят как на страну-изгоя, которая разрушает в принципе все понимание, что такое человечность, такое гуманизм и что такое современная человеческая цивилизация", – сказал Подоляк.

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