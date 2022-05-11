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Папа Римский встретился с женами бойцов "Азовстали"

Мария Дмитренко
11 мая, 14:58
Девушки надеются, что эта встреча поможет их мужьям – украинским защитникам

Папа Римский провел встречу с супругами защитников "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Папа Римский Франциск в среду, 11 мая, в Риме провел встречу с двумя женами украинских защитников, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает ANSA.

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Жены украинских защитников Катарина и Юлия недавно написали понтифику о своих мужьях и получили неожиданное приглашение на встречу.

"Надеемся, что эта встреча даст нам шанс спасти им жизнь", – сказали они перед встречей.

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Военные ВСУ готовят деблокаду Мариуполя

  • Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и работой дипломатических структур. Об этом Жорин рассказал в интервью 24 каналу.
  • Жорин сказал, что кроме дипломатического процесса, параллельно идет процесс по подготовке военной операции деблокады города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой.
  • Он добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.