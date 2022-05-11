Папа Римський зустрівся з дружинами бійців "Азовсталі"

Папа Римський провів зустріч із дружинами захисників "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"
Папа Римський Франциск у середу, 11 травня, у Римі провів зустріч з двома дружинами українських захисників, які зараз знаходяться на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це повідомляє ANSA.
Дружини українських захисників Катаріна та Юлія нещодавно написали понтифіку про своїх чоловіків та отримали несподіване запрошення на зустріч.
"Сподіваємось, що ця зустріч дасть нам шанс урятувати їм життя" , – сказали вони перед зустріччю.
Військові ЗСУ готують деблокаду Маріуполя
- Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що українські військові займаються розробкою воєнного шляху визволення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та з роботою дипломатичних структур. Про це Жорін розповів у інтерв'ю 24 каналу.
- Жорін сказав, що крім дипломатичного процесу, паралельно триває процес з підготовки воєнної операції деблокади міста. Вона може бути на сьогодні декількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням.
- Він додав, що часу на це потрібно дуже багато. Адже треба дочекатися доукомплектування технікою, артилерією для того, щоб рушити вперед.