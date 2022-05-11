Папа Римський зустрівся з дружинами бійців "Азовсталі"

Папа Римський провів зустріч із дружинами захисників "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Папа Римський Франциск у середу, 11 травня, у Римі провів зустріч з двома дружинами українських захисників, які зараз знаходяться на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє ANSA.

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Дружини українських захисників Катаріна та Юлія нещодавно написали понтифіку про своїх чоловіків та отримали несподіване запрошення на зустріч.

"Сподіваємось, що ця зустріч дасть нам шанс урятувати їм життя" , – сказали вони перед зустріччю.

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