Партизаны взорвали в Энергодаре "мэра" от оккупантов вместе с охранником

В Энергодаре партизаны взорвали дверь дома, где находился коллаборант Андрей Шевчик / Фото: Коллаж: Сегодня

При взрыве в Энергодаре ранен так называемый "мэр города" Андрей Шевчик и его охранники. Информацию подтвердил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

"Имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – сообщил Орлов.

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Предварительно партизаны взорвали дверь дома 38 на улице Курчатова, где в тот момент находился Шевчик, известно, что по этом адресу проживает его мать.

В данный момент они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

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При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно.

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Подробности

Депутат городского совета Энергодара от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что возглавит новый "совет самоорганизации города". При этом мэр Дмитрий Орлов отметил, что орган нелегитимен.

По словам Андрея Шевчика, "совет" создан с целью коммуникации горожан, "которые хотят создать нормальные условия для жизни в Энергодаре". Он отметил, что орган должен отвечать за регулирование торговой деятельности и ценообразования, координацию коммунальных служб, взаимодействие предпринимателей и обеспечение медикаментами.

Дмитрий Орлов заявил, что "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.