Партизани підірвали в Енергодарі "мера" від окупантів разом із охоронцем

Під час вибуху в Енергодарі поранено так званого "мера міста" Андрія Шевчика та його охоронців. Інформацію підтвердив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Маємо точне підтвердження того, що під час вибуху дістали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик та його охоронці", – повідомив Орлов.

Наразі їх госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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▫️При вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, з чого можна зробити очевидний висновок, що чекали саме колаборанта та вдарили точно та прицільно.

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