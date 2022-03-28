Переговоры Украины и России начнутся завтра – детали

Переговоры пройдут в Турции. Фото: коллаж "Сегодня"

Очередной раунд переговоров Украины и России стартует во вторник, 29 марта, в Турции.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия, передает Интерфакс.

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"Мы пока в дороге. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (российская делегация, – Ред.) тоже вылетели полчаса назад, поэтому прибудут где-то около 21:00. Поэтому решили, что все прибывают, размещаются и завтра с 10:00 стартуем", — сказал он.

Требования Украины на переговорах

Изначально российская сторона говорила на языке ультиматумов, сейчас же разговор более конструктивный. Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

"Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины. И обязательно – четкие, юридически закрепленные гарантии нашей безопасности со стороны ряда стран, обладающих весомым военным потенциалом, чтобы не допустить повторения этой войны в будущем", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял о готовности к посредничеству в переговорах Москвы и Киева. По его словам, Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса.